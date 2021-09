Avec 4 points sur 6, les Binchois ont réussi leur début de saison en D3 ACFF. Du côté du PAC Buzet, il était essentiel de relever la tête après le 0 sur 6 initial.

Et ce sont les visiteurs qui mettront les premiers la tête à la fenêtre. En s’infiltrant trop facilement dans l’axe binchois, Tamoh recevait un bon ballon face à Vanbelle et le trompait aisément. Après 6 petites minutes, le PAC était sur du velours et tenait jusque la pause.

“On a réalisé une bonne première mi-temps”, analysait Roch Gérard. “Prendre l’avantage rapidement était idéal. (...)