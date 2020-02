Isaac Montoisy se remet d’une blessure aux ligaments croisés subie en novembre dernier.

Le 16 novembre dernier, Isaac Montoisy subissait une lourde blessure au niveau des ligaments croisés avec l’équipe nationale dans un match amical face à Hong Kong. Le Sonégien est aujourd’hui en pleine rééducation mais il continue évidemment à suivre de très près l’actualité du ballon ovale à l’entrée d’une période cruciale pour son équipe.

Isaac Montoisy, tout d’abord comment allez-vous ?

"Le moral est bon même si je sais que je vais rater toute la fin de saison et que c’est décevant. J’ai connu pas mal de blessures dans ma carrière et j’essaye toujours de profiter de ces moments difficiles pour me renforcer à d’autres niveaux. Comme dans le coaching."

Vous continuez à vous impliquer dans la vie quotidienne de l’équipe ?

"Oui, bien sûr. Avec mon regard extérieur, je vois les matchs complètem