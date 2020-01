De retour d’un entraînement au BC Henin-Beaumont, le club français cher au médaillé olympique Mathieu Bauderlique, où il s’entraîne sous les ordres de Mehdi Nichane, Timour Nikarkhoev commente positivement sa séance du jour. Pour le Hennuyer, l’heure de la rentrée est proche puisque ce samedi c’est à La Louvière, à la salle omnisports de Bouvy, qu’il se produira pour la première fois depuis près de sept mois.

"Je suis prêt et... très impatient!", lance le poids mi-lourd de 26 ans (21 victoire, 3 défaites). "Ce sera une soirée très attractive pour le public avec quatre combats professionnels. Outre le mien, il y aura deux boxeurs du BC Garcia (NdlR: Badr Jalane et Bahaa Al Darraji) et le cinquième combat pro du prometteur Jan Helin, du BC Bufi. (...)