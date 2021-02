Ce genre de transfert passe généralement inaperçu. Mais pour Maurage, il revêt une grande importance. Le passage en juillet de Calogero Pitrone de la grosse structure de la Louvière Centre à celle plus modeste de Maurage s’inscrit dans le but d’améliorer la partie jeunes.

"Depuis mon arrivée, on est passé pour les U16 de six à 18 joueurs. On constate une pareille progression pour les U19", se réjouit Calo qui aurait pu tout arrêter fin juillet. "J’ai découvert du talent à Maurage ! Je suis vraiment content d’être ici avec des formateurs de qualité."