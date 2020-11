Ils auraient pu faire les beaux jours de la N1 belge. Mais finalement, ils ont quitté cet été (ou l’été passé) la Belgique. Comme Kevin Van den Kerkhof. Le Maubeugeois est parti de l’Olympic pour rejoindre, cet été, le F91 Dudelange en D1 luxembourgeoise qui reprend ses droits ce week-end. Il y a rejoint l’ancien Loup Adel Bettaeib qui, après le titre de l’URLC en D2 amateurs (2019), avait déjà pris la direction nos voisins.

Au Grand-Duché, Kevin Van den Kerkhof a réussi la transition vers un monde professionnel et participe grandement au succès d’un club leader (7 matchs, 7 victoires) et qui a disputé l’Europa League la saison dernière. Titulaire à chaque sortie, le très athlétique défenseur en est déjà à 2 buts et 4 assists. Une intégration à vitesse grand V.