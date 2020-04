C’est pourtant l’un des pions les plus expérimentés du noyau de Jean-Louis d’Acchille sacré champion avec l’arrêt définitif de toute la saison.

Dans le cas du n°20 des Lions binchois, pas question de conflit avec le club ou d'envie d'aller voir ailleurs.

A 38 ans, le Binchois est en effet à un tournant de sa carrière qui le force à réfléchir.

"Je suis en pleine réflexion. Est-ce que je continue ?", se demande-t-il. "En D3 amateurs, ce seront des terrains plus grands, ça jouera plus vite, ce sera plus compliqué, plus costaud. L’une des options serait de rester à Binche