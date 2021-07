La saison cycliste a repris depuis un bon mois en Belgique et Théo Lowie, fidèle à ses habitudes, n’a pas tardé à faire parler de lui. Le coureur de Bray s’est déjà hissé dans le Top 5 du DH Challenge Ekoï, lui qui avait terminé troisième de notre classement de régularité chez les cadets, en 2019. Sa place dans le Top 5 cette année, il la doit à un podium en kermesse, à Passendale, où il a échoué à la deuxième place sur une centaine de partants, mais aussi un autre 10 sur une épreuve flandrienne. Tout en sachant que les points pris mardi au Championnat du Hainaut du contre-la-montre n’ont pas encore été comptabilisés.

Et des points, il en a pris à Sirault. Car il s’est classé troisième de ce chrono, devancé par les Liégeois Noah Detalle et Thibaut Bernard. Mais il a été le premier junior hennuyer classé, décrochant donc le titre de champion du Hainaut.

"J’en suis très satisfait, car j’avais fait de ce Championnat un objectif", commente celui qui a quitté l’hiver dernier les rangs de la formation flamande Avia pour revenir en Wallonie, chez Crabbé Toitures Libramont Chevigny. "Le chrono, c’est un exercice que j’ai toujours apprécié. Je pense avoir bien géré le contre-la-montre de mardi."

Disputé dans le vent, il y a devancé pour le titre Justin Picoux (le petit frère du pro Maximilien) et Adrien Paulart. "C’est une satisfaction, car, l’an passé, pour ma première saison chez les juniors, je souffrais dans les chronos", poursuit Théo Lowie. "Ce titre montre que j’ai progressé. Cela me donne confiance. Maintenant, j’espère me hisser dans le Top 20 du Championnat de Belgique de la discipline, qui aura lieu le 17 juillet à Coxyde."

Ce week-end, il va mettre le cap sur l’épreuve internationale des deux jours de Kontich. Avec l’envie de poursuivre sur sa bonne lancée. "Je suis satisfait de mon niveau, de ma condition", termine-t-il. "J’ai juste connu un jour sans sur la course de côtes d’Herbeumont. Mon podium à Passendale, où j’étais sorti seul à cinq kilomètres de l’arrivée pour aller chercher la deuxième place, m’avait mis en confiance."