Des divergences d’opinions sont évoquées pour justifier ces démissions. "Il y avait trop de divergences entre la nouvelle équipe en place et la famille Doyen", explique Kevin Ataty. Un côté voulait moderniser le Challenge, inscriptions, chronométrage professionnel, classement en direct, moins de courses,… et d’un autre côté, le souhait était de conserver tous les acquis des 15 dernières années. D’autres points administratifs posaient également question. Il était préférable de ne plus collaborer avant de connaître des conflits inutiles." Maxime Doyen, déjà là avant l’arrivée de la nouvelle équipe, continue d’assurer le suivi et la gestion, assisté de Yvon, son papa, la figure historique du Challenge du Hainaut. N.Dum.