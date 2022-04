Avec le printemps vient le temps des champions dans les sports amateurs. En volley, l’Axis Guibertin a été sacré champion de N1 à Anvers il y a quelques jours et remontera en Ligue A la saison prochaine en emmenant avec lui des Hennuyers : Guillaume Dussart, le Tournaisien (dont la saison s’est terminée à l’automne à cause d’une blessure), Guillaume Godart le Montois et Gil Hofmans le Sonégien.

"C’était super", s’enthousiasme Gil Hofmans. "Comme l’a résumé notre coach (Filip Van der Bracht), on n’avait peut-être pas individuellement les meilleurs joueurs mais on avait la meilleure équipe. (...)