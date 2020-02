Christophe Wanty appartient à cette race de battants qui n’ont de cesse de décupler leur énergie pour tirer les leçons d’une déception et faire en sorte qu’elle soit source d’un nouveau défi encore plus exaltant. C’est qu’à l’instar de son alter ego et ami, Ronald Gobert (de quatre ans son cadet), le businessman binchois avait pris, depuis 2017, un immense plaisir à faire de juillet le mois le plus galvanisant de son agenda annuel.

ASO a préféré faire la part belle aux équipes françaises pour le Tour 2020. Comment avez-vous perçu cette mauvaise nouvelle ?

"Ce fut évidemment une déception car le Tour est la vitrine idéale question notoriété. Elle permet d’abord de décrocher de nouveaux marchés, de nous rendre plus sexy ensuite en termes d’attirance et last but not least , de renforcer l’ADN de notre équipe, à savoir ce sentime