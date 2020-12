ENL Water-polo : une accession en finale historique

© ULP

Malheureusement, le Coronavirus n’a pas permis à l’ENL Water-polo de disputer sa toute première finale de Coupe de Belgique. Reportée à la fin 2020, l’événement a finalement été annulé. Pourtant, les Loups de Borhene Ben Romdhane (qui est parti depuis) aurait mérité de disputer ce match de prestige face à Anvers pour décrocher un premier titre. De plus, la finale 2020 aurait dû se disputer au Point d’Eau de La Louvière. De quoi offrir une récompense à un club qui sans s’affoler construit son succès petit à petit avec les moyens du bord, la passion de ses bénévoles, les compétences de ses formateurs et avec des gars de la région.

Une RAAL La Louvière toujours invaincue

© ULP

Paradoxalement, l’année 2020 de la RAAL ne restera certainement pas l’un des meilleurs souvenirs. Avec l’arrêt prématuré des championnats, les Loups n’ont pu disputer leurs chances jusqu’au bout de mettre à terre le futur champion et promu alors qu’il restait encore plusieurs journées à jouer. Mais depuis octobre 2019, les joueurs de Frédéric Taquin sont toutefois invaincus, une série toujours en cours qui aurait pu leur permettre d’enfin aller décrocher la montée. Ce brevet d’invincibilité, les Louviérois espèrent bien le conserver début février en Coupe de Belgique contre l’Antwerp. Un match de gala, un cadeau pour les supporters.

La RUS Binche avec 20 longueurs d’avance

© ULP

Avant le début de la saison dernière, on savait que la RUS Binche entendait remonter en D3 ACFF et le groupe de Jean-Louis d’Acchille n’a pas failli puisqu’il fut promu champion après l’arrêt prématuré des championnats. Avec 20 points d’avance, rien ne pouvait plus rien empêcher les Binchois de faire l’ascenseur. Seul petit bémol, ils auraient pu fêter ça avec leurs supporters au Roeulx. Ensuite, le Covid a tout paralysé.

Bertrand Billi quitte la maison

© ULP

L’année 2020 a été synonyme de grand départ au RC Soignies avec celui de Bertrand Billi qui portait le maillot sonégien depuis 16 ans. Joueur-entraineur des Verts depuis sept ans, l’ancien international a finalement pris son sac pour le poser en région liégeoise où un nouveau défi l’attendait.

Thalya Culot, du talent à revendre

© DR

Au départ, la boxe thai, c’était pour sortir du cercle néfaste du harcélement dont elle a été victime. Mais à 16 ans, Thalya Culot s’est déjà forgée un palmarès international impressionnant en multipliant les médailles. Privée de ring pendant une grosse partie de l’année, la Morlanwelzienne a réussi son retour, tout récent, lors d’un combat à Ixelles. Et elle ne compte pas s’arrêter-là. Du talent, du caractère et un mental de championne.

Kevin Ataty-Yvon Doyen, la passation de témoin

© DR

La reprise du Challenge du Hainaut par le Louviérois ne se fera véritablement qu’en 2021 mais avec cette passation de témoin entre Kevin Ataty et Yvon Doyen, fer de lance de l’épreuve provinciale très prisée des coureurs, c’est un Challenge qui va être dynamisé. Mention spéciale à Yvon, son épouse et toute son équipe qui ont fait de ce Challenge une aussi belle réussite tant pour les coureurs, que pour les suiveurs. L’Anderlusien sera toujours bien présent lors de la reprise avant de passer définitivement le flambeau à son jeune successeur.