Actuellement en Turquie avec l’équipe nationale belge, Clément Horny épate ses équipiers et le manager de la formation BH-Wallonie. Après ses 12e et 10e places de la semaine dernière, le vététiste d’Anderlues s’est classé 4e ce dimanche, à Alanya, devançant notamment son aîné, Pierre de Froidmont (6e).

"Je me sens bien ! En fait, je poursuis sur ma lancée de la saison de cyclo-cross, ce qui me permet de rouler à un bon niveau. Avec l’équipe, nous sommes venus ici, en Turquie, pour deux semaines avec six courses au programme. À mi-parcours, j’ai déjà atteint mon objectif qui était d’engranger un maximum de points UCI. J’en ai pris 22 alors que j’en comptais 26, seulement, avant d’arriver. Et ce n’est pas fini car il y a encore trois courses en fin de semaine."