Pratiquer plusieurs disciplines cyclistes est revenu à la mode ces dernières années. Grâce aux exploits de trois champions d’envergure, qui brillent sur tous les terrains : Wout Van Aert, Mathieu van der Poel et Tom Pidcock. Ces as du cyclocross étincellent sur la route et brillent sur les épreuves mountain-bike.

Clément Horny était lui aussi devenu un adepte de plusieurs disciplines. Le vététiste d’Anderlues a pris goût ces derniers hivers au cyclocross, réalisant de belles performances dans les labourés. Et, désormais, il s’est également mis à la route, puisqu’il rejoint la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development pour cette discipline.

"Christophe Brandt m’a contacté après la saison de cyclocross pour me proposer de rejoindre leur équipe de route", explique-t-il.