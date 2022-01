Après sa déception de ne pas avoir été sélectionné pour la manche de la Coupe du Monde de cyclo-cross de la Citadelle de Namur, Clément Horny a tourné la page. Et est resté concentré sur sa préparation de la saison de VTT, mais aussi sur son envie de briller au Championnat de Belgique de cyclo-cross. Et il a réussi cet objectif, puisqu’il s’est classé neuvième, ce dimanche, dans le sable de Middelkerke, dans l’épreuve réservée aux moins de 23 ans. "J’en suis satisfait, c’était devenu l’objectif de ma saison de cyclo-cross et neuvième, c’est un bon résultat", commente le coureur du BH Wallonie MTB Team. "C’était dans le sable, que j’aime assez bien. Normalement, il faut y être puissant, ce qui n’est pas trop mon truc, mais je parviens à combler cela par mon agilité technique. Grâce à mon expérience du VTT, je parviens à aller rechercher les bons sillons. Je suis donc content d’avoir été chercher ce Top 10."

Il a terminé à un peu moins de deux minutes et demie du vainqueur, Emiel Verstrynge, et à quatorze petites secondes de la septième place. "C’était normalement mon dernier cyclo-cross de la saison, sauf si je suis appelé pour la manche de la Coupe du Monde de Flammanville", ajoute Clément Horny. "Sinon, je pars en stage en Espagne ce lundi, pour préparer la saison de VTT."