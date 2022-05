Que la RAAL ait perdu son dernier match de la saison à Acren (2-1), on l’oubliera vite tant la saison des Loups fut merveilleuse. Parmi les protagonistes qui ont permis au club de réaliser le superbe bilan de 78 points sur 90, on se doit de pointer Clément Libertiaux. Le portier a pris une part prépondérante du succès en signant 17 clean-sheet en 28 rencontres ! Un exploit qui a forcément attiré les regards des formations plus huppées. Mais le natif de Profondeville a décidé vendredi dernier de prolonger l’aventure louviéroise.