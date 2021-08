Tous les deux ont évolué ensemble au Standard avec qui ils ont gagné une Coupe de Belgique avant de connaitre des trajectoires différentes.



A 23 ans Gobitaka, en plein cursus de compta-fiscaliste, a d'ailleurs pas mal bourlingué.

De Gosselies, il a fait ses armes à Charleroi et au Standard avant de rejoindre Geel et dernièrement Differdange.





"La RAAL, c'est un projet intéressant, il me pousse avec cette équipe", lance l'ailier. "Ici, je connais pas mal de monde et on m'avait déjà parlé du projet. La pression? Elle ne me fait pas peur, c'est ça qui fait avancer une équipe. Si on aime le foot, on aime ce projet. Je suis un aililer, plutôt technique, rapide sur le terrain. Je suis quelqu'un de réfléchi. J'aime quand c'est organisé sur le terrain, sans faire n'importe quoi."





Fiore: "Le club veut la montée"





L'autre surprise de ce vendredi, c'est l'arrivée de Corentin Fiore. A 26 ans, il a trouvé un club après des tests à Mouscron, Seraing et Virton. "J'ai signé un an, je ne voulais pas être trop gourmand. Le club veut la montée et enchainer pour rejoindre l'élite. C'est un super projet pour moi."

