Après une période contrastée au Cercle de Bruges, Corentin Fiore est retourné en Italie.

L’ancien espoir du Standard de Liège a signé à Teramo en Serie C. Arrivé mi-janvier, le Carniérois a débarqué avant que le Covid-19 ne fasse de l’Italie un territoire mis sous quarantaine.

"Pendant dix jours, on ne peut plus s’entrainer, précise -t-il. Je suis chez moi, on ne peut plus sortir. On a un programme individuel et on nous a déconseillé de sortir."

Le défenseur hen