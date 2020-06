Mardi soir, La Louvière Centre a présenté sonn effectif pour la saison prochaine et les deux Français en faisaient partie.

Ulric Cremers (annoncé et présenté comme renfort à l'Olympic) et Yassine Delbergue (qui devrait rapidement s'engager avec un nouveau club) n'étaient pourtant pas présents au Tivoli mardi soir.

Et pour cause, les deux joueurs avaient annoncé leur départ ces dernières semaines lorsque le confinement avait été instauré.

Mais ce mardi soir, l'effectif présenté par la direction de La Louvière Centre indiquait pourtant que les deux joueurs (titulaires lors des deux dernières saisons chez les Loups) faisaient toujours partie de l'effectif.

"Ils sont toujours sous contrat avec nous jusqu'en 2021. Nous les attendons donc le 6 juillet pour la reprise des entrainements", nous confiait d'ailleurs le nouveau président, Ousmane Sow, lequel précisait d'ailleurs. "Nous allons les libérer mais il s'agit d'un transfert et il y a des suites à donner à ça. Ca doit se faire de manière respectueuse."

Les deux joueurs ont évidemment réagi.

Pour le gardien, arrivé à Charleroi (où Malela de la Raal a signé) en suivant Xavier Robert et Mohamed Dahmane, c'est via celui-ci qu'il a réagi: "Quand j'étais président à La Louvière, il a signé un contrat jusqu'en 2020. Il n'y avait pas de contrat jusqu'en 2021. Je lui ai demandé de se procurer la copie du fameux contrat en question. J'invite La Louvière à publier ce document", répondait l'ancien attaquant de Bruges ou de Mons et président sortant du matricule 213.

Contacté, l'attaquant Yassine Delbergue affirme en tout cas lui aussi ne pas rester à La Louvière. "Je dois régler les détails avec mon nouveau club ces prochains jours mais une chose est sûre, ce ne sera pas à La Louvière Centre."

Le divorce semble donc bien consommé. Il ne reste plus qu'à régler la paperasse.