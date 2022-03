D2 ACFF: La RAAL est championne Centre Nathalie Dumont Après deux revers consécutifs, la RAAL a remis les pendules à l'heure. © Dumont

Les Loups n'ont pas fait dans le détail à Waremme pour leur troisième tentative de décrocher le titre.



Sur le synthétique du Leburton, les Louvierois ont dominé des Wawas qui n'ont vraiment connu qu'un seul temps fort durant les 30 premières secondes du match.



Le premier but de Fiore sur coup franc a alors libéré les joueurs de Taquin qui avaient retrouvé leur foot. Jouant comme ils aiment le faire, ils n'ont plus laissé passer cette occasion pour être champions le jour du Laetare, s'offrant au passage leur plus large victoire de la saison.



La RAAL est de retour en série nationale !



Verlaine - RAAL 0-6

Les buts: 6e Fiore (0-1), 7e Gueulette (0-2), 14e Matoka (0-3), 31e Azevedo (0-4), 52e Franco (0-5), 85e Apy (0-6).