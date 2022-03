D2 ACFF: La RAAL n'est plus qu'à un match du titre Centre La Rédaction Le sacre sera dans la poche en cas de succès samedi prochain sur la pelouse de Verlaine. © ULP

La RAAL est allée décrochée une bonne victoire ce dimanche sur la pelouse de Hamoir grâce à des buts tardifs de Louagé et Henri.



Un succès d'autant plus précieux que dans le même temps, Warnant et Meux se sont neutralisés.



Résultats des courses, la RAAL n'est plus qu'à un match du titre en D2 ACFF. Pour cela, il suffira de s'imposer à Verlaine samedi prochain.