Club et entraîneur n'ont pas trouvé d'accord pour la saison prochaine

David Bourlard ne sera plus le coach du Stade Brainois (D3A amateurs) la saison prochaine. C'est ce qu'a annoncé le club ce mardi en fin de journée.

"N’ayant pas trouvé d'accord sur la prolongation d'une saison complémentaire, la direction du RSB et son T1 David Bourlard ont décidé, d'un commun accord, de mettre un terme, avec effet immédiat, à leur collaboration", a indiqué le Stade Brainois

Et d'ajouter: "Le club remercie David pour son investissement et son professionnalisme durant ces deux belles années au Sans Fond, et lui souhaite une bonne continuation"