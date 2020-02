© D.R.

Centre D3A amateurs: Guillaume Biévez revient au Pays Vert, là où tout a commencé Michel Matton

Tout comme son mentor, qui avait achevé sa carrière de joueur chez les Géants athois en 2016, Guillaume Biévez (20 ans depuis 15 jours) sera un peu le régional de l’étape ce dimanche.



Il réside à quelques minutes seulement du stade. "J’ai d’abord commencé comme joueur de champ car c’était le souhait paternel mais c’est dans les buts que je voulais évoluer", raconte celui qui fait des études d’éducateur à l’ITCF René Joffroy à Irchonwelz. Un talent précoce que l’Excelsior Mouscron repérait rapidement et, durant trois saisons, Guillaume fréquenta Futurosport avant de s’offrir un septennat à Valenciennes. Explication : "L’Excel était tombé en faillite et à la faveur d’un tournoi où je m’étais distingué, j’ai traversé la frontière pour parfaire mon bagage au sein d’un autre club familial." Mais la dernière saison à l’USVA ne se déroula pas selon ses souhaits : "On a manqué de correction à mon égard alors que (...)