En arrivant tout à l’heure à l’Avenue du Tir, Danny Bastaens se rappellera juste le temps d’un regard sur les terrains annexes que c’est là que tout a commencé : "Avec les U13 et jusqu’en Réserve où mon entraîneur n’était autre que Laurent Demol."

Aujourd’hui, son cœur et ses tripes sont à Binche : "J’y ai entamé ma troisième saison au sein d’un groupe solidaire, dans les moments forts comme dans les moments faibles." Une allusion furtive aux deux revers de rang subis à Saint-Ghislain et surtout à Tamines : "Les circonstances ont fait que l’équipe s’est laissée emporter mais on ne nous y reprendra plus même si nous connaîtrons encore la défaite…" (...)