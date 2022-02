David Bourlard a été démis de ses fonctions d’entraineur après 7 matches comme T1 et quitte La Louvière Centre.

Pour notre 3e volet consacré aux 100 ans de La Louvière Centre, on aurait aimé faire vibrer la fibre nostalgie. Mais l’actualité nous a rattrapés avec le nouveau remue-ménage à La Louvière Centre. et le départ acté de l’entraineur. Après deux saisons, l’aventure s’est terminée à La Louvière Centre pour David Bourlard.



Arrivé chez les Loups en mai 2020 comme adjoint de Bernard Bouger, c’est dans la peau d’un T1 d’une équipe de Nationale 1 qu’il a appris ce mercredi après-midi son départ forcé. “Je suis soulagé”, lance-t-il. “C’est mieux comme ça. Tant pour le club que pour moi.”Il y a eu beaucoup de promesses non tenues."