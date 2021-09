A Boussu ce dimanche après-midi, La Louvière Centre disputera déjà un gros match dans un stade qui avait souri au club en 2018 lorsque les Loups de Xavier Robert y avaient décroché le titre de D2 ACFF et la montée en N1. Depuis, le matricule 213 n’a pas quitté la division depuis deux saisons perturbées par le Covid. L’équipe désormais coachée par Marc-Antoine Fortuné est en tout cas prête à en découdre face aux Verts. "Mais on enchaine trois affiches", lance David Bourlard, adjoint de Marce-Antoine. "Francs Borains, Liège et Dender, c’est pas mal. Il y a du boulot mais on sait que ce sera chaque week-end. On s’entraine en semaine pour un objectif de performance, de compétition, on est donc impatient."