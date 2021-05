Le 12 et 13 juin, le centre de vaccination de Soignies, basé à l'hôpital Saint-Vincent lancera son week-end marathon durant lequel la population est amenée à venir se faire vacciner. Durant 48 heures, jour et nuit, et selon un listing établi (il faut donc s'inscrire), les habitants sont invités à se faire vacciner.

Pour cette expérience unique, pour l'instant, et sous l'impulsion de la région wallonne, le monde sportif amateur est convié à suivre le mouvement.

C'est dans ce sens que les responsables du centre sonégien, Etienne Van Honacker et Olivier Darquennes, ont sollicité David Delférière, le président de l'ACFF mais aussi Sonégien pour lancer un appel.

"Le but, c'est vraiment de demander à tous les sportifs amateurs, pas seulement les footballeurs, de la région de Mons et du Centre à venir se faire vaccinner durant ces 48 heures", commente David Delférière. "Cela montre aussi que les sportifs professionnels ne sont pas les seuls à pouvoir passer en priorité et qu'on pense aux sport amateurs."

Des heures de passage préférentielles seront établies pour les sportifs. "Idéalement, le centre de vaccination les attend de 15h à 7h du matin. L'autre partie serait réservée pour la population non sportive. Mais il y a une organisation et donc il faut s'inscrire. Ca fait un petit déplacement pour certains mais c'est pour le mieux."

Pour le patron du foot francophone, cette initiative est un bon signal pour l'organisation de la future saison après deux exercices tronqués: "Le but est évidemment de voir la vaccination s'accélerer. J'invite les joueurs, les délégués et entraineurs ensuite à venir se faire vacciner dès 18 ans ce week-end-là."

Pour l'instant, seul le site sonégien organise un tel week-end. "Mais si ce gros test est réussi, il est prévu de dupliquer cette expérience dans les autres régions."