Cette période internationale et la kyrielle de matchs disputés, ce n’est pas seulement en Europe. En Afrique aussi, on prépare les prochaines grosses échéances et les qualifications pour le Mondial.

Parmi ces milliers d’internationaux au travers des cinq continents, on retrouvait Samuel Gueulette. Tout récent transfuge de la RAAL La Louvière, le jeune homme venu de Roulers, où le sort du club flandrien a plombé sa saison, a disputé un stage avec le Rwanda. Déjà international espoir, celui qui fut formé à Gand a, cette fois, connu sa première sélection et première cape avec les A. Ces premières minutes de jeu, il les a honorées face à la Centrafrique.