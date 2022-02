David Bourlard devra plus que certainement se passer d’une demi-équipe pour la réception de Knokke. Nkou et Mukala sont suspendus, Bentayeb (douleurs dorsales) et Aydouni (cheville) sont incertains alors que Bouchentouf (fracture du pied) est sur la touche pour six semaines. "Ce sont cinq titulaires en puissance", se désole le coach. "Ça fait beaucoup. On n’avait surtout pas besoin de ça. Après Dessel, on avait vu pas mal de complémentarité. On a un noyau qui nous permet de les remplacer. Les jeunes et les remplaçants auront à cœur de montrer qu’ils méritent leur place. Il n’y a pas d’excuse à trouv er, il n’y a que des solutions." N. Dum.

Le noyau : Fuakingi, Di Chiello, Kasri, Kaba, Maene, Sakhi, Pina, Kadami, Ntumba, Aielllo, Haddouf, Bouabib, Kalala, Fonkeu, Lekehal, Crame, x, x.