En pleine préparation pour son seizième de finale en Coupe de Belgique, la RAAL continue d’enchainer les entrainements et les matches. Ce mercredi, la meute de Frédéric Taquin accueillait au Tivoli les réserves de Mouscron.

Au marquoir au terme des 90 minutes : une défaite 0-1. Si le résultat n’est qu'anecdotique, il révèle toutefois une difficulté déjà rencontrée notamment face à l’Union, lors du premier match : "On se crée des occasions mais on manque de finition", lance Frédéric Taquin. "On a raté trois face à face, on a touché le piquet… C’est sur quoi on va travailler lors de la prochaine séance d’entrainement."