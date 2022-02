Binche-Manage, c’est toujours particulier dans la région du Centre. Mais ce dimanche, au Stade Vachaudez, l’attrait du derby sera rehaussé par le duel au sommet entre les deux clubs. Actuels deuxième et troisième de la D3A ACFF, avec un point d’écart, l’issue du match pourrait peut-être déjà opérer un tournant pour les deux équipes. "On peut effectivement repousser Manage à quatre unités mais on peut également les voir reprendre deux points d’avance", analyse Jean-Louis d’Acchille.