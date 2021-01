Les buts ont été inscrits par Louka Franco et Alain Matoka. L'occasion aussi de donner du temps de jeu à Nelson Azevedo.





"Terminer par une victoire, c'est plutôt positif", lance Clément Libertiaux. "Même si on a encore eu 4-5 occasions en première période qu'on n'a pas pu mettre au fond. Eux, ils n'ont vraiment eu qu'une occasion sur coup franc que je capte. Mais on termine avec 2-0, donc cela reste positif. C'est top pour la confiance d'autant que face à l'Olympic, on a réussi un partage et une victoire."





Après avoir renoncé à son amical face aux réserves du Standard pour faire souffler les organismes et éviter de nouvelles blessures, les Loups vont désormais se focaliser sur l'échéance de mardi contre l'Antwerp avec deux-trois séances d'ici-là.





A noter que Mohamed Dahmane a été exclu, dans ce match amical, pour deux jaunes. "C'était surtout pour des rouspétances. Ils ont beaucoup râlé. Je crois que l'arbitre a été agacé. Mais ce n'était pas lui qui râlait le plus."





D'ici mardi, le staff espère récupérer tous les joueurs encore à l'infirmerie: Wildemeersch, Calant, Lazitch...

Dans sa course pour être fin prête pour son 16e de finale de la Coupe de Belgique, la RAAL a bouclé son programme de matches amicaux avec une victoire 2-0 face à l'Olympic (N1) de Mohamed Dahmane.