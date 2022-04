Pas d’autocar affrété en la circonstance, joueurs et staff de l’URLC avaient rallié Izegem en rangs dispersés samedi soir, à charge en plus pour Jean-Michel Meo (orphelin de Rafaele Zarbo, empêché) de glisser dans son coffre équipements et ballons car la cheville ouvrière, Giovanni Fois, était de son côté obligée de faire l’impasse sur ce dernier voyage de la saison pour de légitimes motifs familiaux.

Ajoutez à cela un noyau constitué à la fortune du pot (blessures, suspension, désertion…) et l’on comprendra d’autant mieux le contexte délicat ayant servi de décor à cette énième défaite trop rapidement concédée. (...)