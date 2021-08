C’est devenu une habitude : chaque mardi, à 21h, Adrien Fuchs et Ousmane Sow, les deux hommes forts de La Louvière Centre, se retrouvent au centre d’un live instagram.

Ce genre de communication avait débuté avec la présentation de l’équipe, pour ensuite devenir un rendez-vous régulier avec des thèmes (le bilan de la préparation, le centre de formation, ...) ou de l’actualité à traiter. Ce mardi, c’est d’ailleurs l’élimination de la Coupe de Belgique qui a été remise sur le tapis.

Une manière de communiquer qui peut étonner.



"On ne peut pas nous critiquer de ne pas communiquer et ensuite, nous faire une remarque pour ce genre de communication", sourit Adrien Fuchs. "L’idée est de garder le lien avec les supporters, les familles… On sait qu’il y a toujours des questions qui se posent et les gens peuvent intervenir. Et comme c’est en direct, on ne peut pas se dérober, il n’y a pas de triche. On trouve que c’est mieux que d’écrire un communiqué."

Pour l’instant, Adrien Fuchs et Ousmane Sow sont les seuls à réagir alors qu’une voix féminine relance le débat. "Mais on pense aussi à faire intervenir un coach ou des supporters ou d’autres intervenants. Ca pourra évoluer."



Pourquoi Instagram ?

Une vingtaine de connexions simultanées sont en général comptabilisées en direct mais cette plateforme est-elle idéale pour ce genre de direct ?

"Par rapport à Facebook, on a plus d’abonnés sur instagram", répond Adrien Fuchs. "On est à 1700 pour 1300 sur Facebook. Je ne suis pas spécialiste des réseaux sociaux mais je trouve que c’est plutôt sympa ce genre de live. On se connecte et si ça ne nous intéresse pas, on se déconnecte. C’est très agréable. Et puis, dans notre série, on se rend compte qu’on est le troisième club en termes d’abonnés sur ce réseau. Il y a six mois, on était dernier. Evidemment, les gens s’abonnent ou se désabonnent. Ce mardi, on a constaté qu’une partie des connexions, c’était nos joueurs alors que ce thème avait été abordé avec eux dans la journée."





"On ne veut pas devenir une radio"

Ce genre de live engendre toutefois parfois des désagréments techniques. Les trois intervenants n’étant pas dans la même pièce, il faut pouvoir compter sur une connexion stable. "Le souci est qu’on est très souvent sur la route. Donc, un tel live est aussi la meilleure solution. Dans un de ceux-ci, Ousmane était par exemple dans une station service pendant plus d’une heure pour répondre. Mais notre but est d’amener une certaine régularité et non de devenir une radio comme RMC en se mettant autour d’une table. L’avantage d’instagram est que chacun doit juste pouvoir se connecter. On ne fera donc pas autrement puisqu’on veut avant tout instaurer une certaine régularité. Le fixer à mardi, cela nous permet de réagir sur de l’actualité sans être trop dans la réaction à chaud et l’heure est à 21h pour pouvoir toucher plus de monde et éviter que les gens soient au travail. D’être tranquille."

Désormais, l’initiative doit perdurer. A La Louvière Centre, on rassure. "On a déjà défini des thèmes jusque mi-décembre alors qu’on compte aussi alterner parfois avec de l’actualité. Evidemment des thèmes sauteront mais on va tenir sur la durée."