La faim sera grande ce mercredi lors de la réception d’Anderlecht. La RAAL ne l’a jamais caché, elle rêve de retrouver les sommets et le monde pro que le matricule 93 a si bien connu.

Mais ce match sera aussi particulier pour cinq des Loups de Frédéric Taquin. Gilles Denayer et Nelson Azevedo avaient d’ailleurs signé un contrat pro à Neerpede avant de finalement redescendre dans les divisions, le n°17 de la meute avait d’ailleurs joué un match avant de filer au Standard et de débarquer à Saint-Julien.

Mais à leurs côtés, Mathias Francotte, Clément Libertiaux et Mohamed Soumaré ont eux aussi transité chez les Mauves durant leur formation avant de quitter le giron bruxellois à quelques marches d’atteindre le Graal. Si le gardien est lui parti vers Charleroi au milieu de l’adolescence, le latéral et l’attaquant ont eux quitté Neerpede presqu’adulte déjà. "J’y ai passé toute mon enfance et mon adolescence là-bas",s’émerveille Mohamed Soumaré, l’attaquant louviérois. (...)