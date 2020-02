Une fois par an, Douglas Bellini organise son gala de boxe annuel durant lequel amateurs et professionnels se succèdent sur le ring pour en découdre face à des centaines de spectateurs.

Le 1er février, il était de l’autre côté, à coacher, encourager et à scruter chaque combat de ses poulains. Qu’ils soient débutants ou de renommée internationale, ils ont tous les mêmes conseils de ce passionné. Et Douglas Bellini a cette particularité de mettre la même intensité et la même passion à l’entraînement ou en compétition.

"Ma philosophie, c’est ça : il faut aimer ses élèves, tout faire avec plaisir et prendre chacun avec ses défauts et ses qualités. Ensuite, ça vient naturellement qu’il soit pro ou débutant."

À Chapelle-lez-Herlaimont, là où il a posé tout son matériel, Douglas Bellini ouvre les portes à une vingtaine de boxeurs à chaque entraînement. Entraîner, c’est venu naturellement après sa carrière en tant que boxeur, qu’il a faite à Binche.

"J’ai eu une belle petite carrière en tant que pro avec une quarantaine de combats et des titres internationaux. Ma carrière aurait pu être encore plus grande, meilleure si je m’étais plus focalisé sur la boxe, si j’avais fait plus de sacrifices."