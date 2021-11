La débacle de samedi soir de La Louvière Centre contre Dessel (1-5) va certainement laisser des traces dans le vestiaire louviérois.





Mais plus que les résultats sportifs négatifs, c'est l'ambiance pesante qui s'est installée au Tivoli et à Dienne qui suscite pas mal d'interrogations. Le refus (de quelques joueurs) de ne pas s'entrainer vendredi après une discussion avec la direction et le staff était une première étape dans ce climat malsain qui a pris une autre ampleur ce samedi soir.





Après la défaite, ni Khalid Karama ni David Bourlard n'ont voulu répondre à nos questions alors qu'on a vu Ousmane Sow réunir tous les joueurs, ou une grosse partie, sur le terrain dès le coup de sifflet final sans les coaches.





Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas désiré s'attarder après le match vu la tournure qu'a prise la soirée.