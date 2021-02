Le foot féminin est en plein boom et cela se voit. Les projets féminins se multiplient et les annonces de création de nouvelles sections d’équipes féminines s’enchaînent aussi. Après la RAAL, le Symphorinois lance son équipe dames alors que d'autres clubs comme La Louvière Centre ou encore Baudour recherchent des filles chez les jeunes.

A Houdeng, on était aussi désireux de surfer sur la dynamique sauf que pour les Spirous, il ne faudra plus chercher le staff ou les joueuses puisqu’il va englober le Fémina La Louvière. Fini donc le nom du Fémina La Louvière devenu incontournable dans la région après 21 ans, ses couleurs et son matricule.