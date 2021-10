Enfin une victoire pour La Louvière Centre Centre Guillaume Vandroogenbroeck En battant Knokke à l’extérieur 0-1, les hommes de Karama remportent leur première rencontre de la saison en championnat. © Tam.be

C’était un rendez-vous de bas de tableau que nous retrouvions sur la côte belge, Knokke 12ème juste devant la zone rouge rencontrait La Louvière dernier du classement avec un seul petit point au compteur après 6 matchs joués.Si le début de rencontre a montré directement que les deux équipes étaient venues pour repartir avec les trois points, un fait de match va venir influencer la partie. Bentayeb bien lancé en profondeur se fait accrocher par Jarric Buysse qui se voit directement puni par un carton rouge à la 17e.



Malgré ce déséquilibre, les côtiers continuent de mettre le nez à la fenêtre et les occasions s’enchaînent de part et d’autre. Jusqu’à ce que le technique ailier Aydouni réussisse à enfin finir une action en fin de première mi-temps (0-1). Pour la première fois de la saison, La Louvière mène au score.Après quelques moments de flottements qui auraient pu permettre à Knokke de revenir à égalité, Les Loups tiennent bons et peuvent enfin laisser exploser leur joie au coup de sifflet final de l’arbitre, synonyme de premier succès.



Fiche technique

FC Knokke : Dhoest, Vanraefelghem, Siani (78e Mariën), Pierre, Savaete (45e Prez (78e Vandewalle)), Lambo, Van Den Bossche (45e Bailly), Samyn (59e Binst), Buysse, Martens, Vervaque.

La Louvière Centre : Dannel, Diakhate, Luhaka, Ba (80e Pina), Aydouni (80e Bouchentouf), Prokhorov, Cissé, Nkou (90e+2 Di Chiello), Bentayeb, Mukala, Kaba (88e Lembo).

Arbitre : M. Windels.

Avertissements : Pierre, Martens, Lembo, Bouchentouf.

Exclusion : Buysse.

Le but : 41e Aydouni (0-1).