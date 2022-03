La fête a duré longtemps à la Raal en cette période de Laetare après le titre en D2ACFF glané à Waremme et la célébration de celui-ci avec les supporters présents à nouveau, loin de leur tanière, pour supporter la meute.

Et après Verlaine et Tubize/Braine, les Loups n’ont plus loupé l’occasion de faire la fête au stade Leburton. On a d’ailleurs senti qu’il y avait de la revanche dans l’air d’entrée de jeu. Et les Loups n’ont pas tergiversé, en plantant six au final.