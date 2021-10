A quelques heures du 16e de finale de la Coupe de Belgique entre la RAAL et Anderlecht, les préparatifs vont bon train du côté louviérois. Chez les stewards aussi, on attend ça avec impatience. C’est que recevoir Anderlecht et voir un stade plein, ça n’était plus arrivé depuis quelques années.

"D’habitude, pour un match de la RAAL, on est 12 stewards. Là, on sera une vingtaine à être présents à 17h pour mettre les choses au point mais surtout, Anderlecht viendra avec une quarantaine de représentants, comme 2700 places ont été mises à leur disposition", précise Eric Huet, le responsable sécurité de la RAAL. "Notre rôle, c’est de gérer les conflits s’il y en a. En tant que responsable, je suis plus dans la coordination mais je reste un homme de terrain."

Durant un match, il arpente donc le Tivoli, qu’il connaît par cœur, plusieurs fois, discutant avec ses collègues et s’assurant du bon déroulement du match en tribunes.

Depuis 20 ans, Eric, l’ancien footballeur, a mis sa passion du foot au service de la sécurité. De steward, il est désormais responsable. Et en vingt ans, celui qui est agent de pompes funèbres a vu défiler Anderlecht plusieurs fois avec quelques beaux souvenirs. "Il y a 11 ans entre l’US Centre et Anderlecht, mon fils avait tenu la main d’un joueur d’Anderlecht mais surtout en 2005 (NdlR : dernier RAAL-Anderlecht disputé le 18/12), j’ai dû porter Vincent Kompany et Anthony Vanden Borre. Il y avait plein de neige et ils devaient rejoindre un hélico pour aller au Gala du Sport. On les a donc soulevés et aidés pour arriver propre dans l’hélico", sourit-il. "Mais je me souviens aussi d’un Michel Preud’homme, pour un autre club, qu’on a dû escorter vers le Boulevard pour rejoindre le car tant il était sollicité pour des autographes."