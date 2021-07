On avait laissé Licaï Pourtois en novembre 2019, de nouveau auréolée d’un nouveau titre mondial de Ju-Jitsu, quelques semaines avant un Open international en février 2020 et le National. Un an et demi plus tard, la Binchoise retrouve de nouveau la compétition internationale. Dimanche, à Francfort, la toute récente bachelière en ostéopathie retrouvera une ambiance toute particulière en combattant pour le championnat d’Europe.

“Ce sera la première fois avec des mesures sanitaires liées au Covid”, lance Licaï.