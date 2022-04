Après avoir perdu Thomas Wildemeersch (parti à Mons), la RAAL La Louvière a frappé un grand coup avec le recrutement de Floriano Vanzo.

L'ancien joueur de Waasland, qui était en Roumanie il y a encore quelques semaines, signe à la RAAL alors que son nom avait déjà été cité chez les Loups ces dernières saisons. Il s'était d'ailleurs entrainé avec la meute cet hiver.

Pour les Loups, le renfort est de taille et prouve que le club ne compte pas juste assurer un maintien en N1 la saison prochaine. Vanzo a notamment été international espoir et connait bien l'élite du championnat belge pour avoir joué à Virton et Waasland ou encore les espoirs de Bruges.

"Durant l’hiver, j’ai même pu m’entraîner avec le groupe, qui est soit dit en passant d’une grande qualité. Ca m’a touché de ressentir autant d’estime de la part du staff et des dirigeants. Depuis quelques années désormais, à tous les niveaux, la RAAL La Louvière allie les paroles aux actes. Le projet est fabuleux, j’ai envie de grandir avec lui. Je veux en écrire l’histoire. Défendre l’écurie de ma ville, c’est une belle reconnaissance", a confié le joueur de 27 ans sur le site du club.