Floriano Vanzo s’est offert, depuis le 26 août dernier, une nouvelle aventure à l’étranger. Après Parme, qu’il a quitté il y a six ans pour enchainer des étapes en Slovénie, à Bruges, Waasland et Virton, le Louviérois a posé ses valises en Roumanie au FC Politehnica Iasi.

Une destination exotique pour le milieu de terrain mais qu’il assume complètement.

"Au départ j’attendais et j’ai eu quelques touches mais vu que je n’étais pas joueur libre, rien de concret n’est sorti de ça", se souvient-il. "Et puis, j’ai fait les démarches pour me délivrer de mon contrat à Virton et ça s’est accéléré. Quand je suis venu visiter, ça m’a bien plu. Le club est top, les infrastructures et la ville aussi."