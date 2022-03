Franghella remplace Schena à Maurage Centre Geoffrey Devaux Marco Franghella s’occupe déjà des U19 au club. © DR

A travers un communiqué, le club de Maurage annonce la fin de la collaboration avec Cosimo Schena au niveau des Premières (P3C) et son remplacement par Marco Franghella.



"Le club du RFCE Maurage et son entraîneur Cosimo Schena ont décidé de mettre un terme à leur collaboration pour l’équipe Premières du club. Nous tenons à remercier Cosimo pour son implication au quotidien pour cette équipe et le RFCE Maurage. Il reste une personnalité connue et respectée du football régional mais en plus une personne aux qualités humaines exemplaires et attachantes. La gestion de l’équipe a été confiée à Marco Franghella, qui entraîne les U19 depuis plus de deux ans au club. Il sera épaulé dans sa tâche par Malik Yahia, déjà présent lui aussi au club comme préparateur physique au sein de notre école de jeunes."