Fred Salem Ngabou est de retour sur le terrain, sans vouloir trop en dire sur le nouveau projet du club. L’objectif est clair : le maintien de l’URLC en N1 ! Il évoque aussi le staff. Qui deviendra le nom du coach? Il ne devrait pas y avoir de gros chamboulements.

Sacrés Louviérois ! Autant la préparation de la rencontre (d’alignement) à Tessenderlo fut rocambolesque à souhait en interne, autant la victoire en terre limbourgeoise ne doit rien à personne, dans le fief même d’un adversaire qui avait pourtant l’occasion de retrouver sa place dans le top 4.



Le succès louviérois est même éclatant jusque dans les chiffres puisque les Loups n’avaient pas encore réussi à inscrire plus d’un but par match cette saison, quand ils avaient le bonheur de trouver le chemin des filets !



Si Saif Sakhi, auteur d’un hat trick et, excusez du peu, quatre buts en l’espace de cinq jours, effectue un come-back pour le moins remarqué sur le plan offensif, l’URLC aurait carrément présenté une clean sheet si Sébastien Fuakuingi n’avait pas offert le but d’ouverture sur un plateau en or à l’adversaire.