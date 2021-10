Changement de statut pour les Loups ce mercredi soir. D’ordinaire favoris de leurs matches en championnat, les Louviérois seront cette fois dans la peau de l’équipe qui n’a rien à perdre. "Face à une telle équipe et dans une ambiance pareille, il n’y aura aucune pression supplémentaire ou de stress", prévient Frédéric Taquin le coach. "Dans nos joueurs, plusieurs ont connu la D1. Je n’ai jamais de souci concernant leur motivation mais là, ils le seront davantage. D’autant plus que ce n’est pas un amical." Après avoir tenu la dragée haute à l’Antwerp au même stade la Croky Cup la saison dernière, la RAAL entend bien continuer de la sorte. "Si on ne croit pas à l’exploit, on ne monte pas sur le terrain. En plus, c’est en Croky Cup, sur un match…"

650 couverts rien que pour les VIP

Pour cette affiche de gala, la RAAL a voulu mettre les petits plats dans les grands et a rapidement pu constater l’engouement.

Aux 8 000 places vendues très rapidement côtés loup (2 000 pour les Mauves), "on ajoute 650 couverts pour le côté VIP", souffle Mario Cordisco. "Dont une cinquantaine pour les Mauves." Côté coulisses, ce sera une grande première pour l’équipe en place. "C’est amusant mais en même temps angoissant. Par exemple, on avait déjà organisé un gala avec 500 personnes mais là, on devra gérer en plus le match. Et puis, la vitesse avec laquelle les places ont été vendues… C’est même un peu frustrant d’en refuser. On a envie de bien faire les choses mais on a aussi été confronté à un cahier de charge pour la télévision, ou les exigences de la Ville et de la police…. Pour l’organisation, on est entre 150 et 200 bénévoles en plus. D’ordinaire, deux buvettes suffisent mais là, on aura bien plus 8-10 points de vente. Le plus important pour nous reste surtout la sécurité. Les gens doivent voir le spectacle en toute sécurité. On essaie donc d’anticiper ce qui pourrait arriver. Et puis, ça fera une superbe expérience."