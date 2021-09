Après sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de Belgique, la Raal se prépare à entamer son championnat en D2 ACFF. En plus de lancer la course vers le titre et la montée que tout un club attend avec impatience depuis trois saisons, la réception d’Hamoir permettra à Frédéric Taquin de passer un cap puisque ce sera son 100e match officiel à la Raal.

L’occasion de passer en revue les quatre dernières saisons et d’évoquer l’avenir à court et moyen termes de ce père de deux enfants âgé de 46 ans, boxeur à ses heures perdues, devenu chef de meute en 2017 et qui a refusé les appels du pied de divisions supérieures.

Frédéric, à votre arrivée, vous vous attendiez à atteindre la barre des 100 matchs ?

"Quand tu es entraîneur, tu ne penses pas à ce genre de choses. Tu viens, tu as un objectif et tu essaies de l’atteindre en étant le plus performant possible. Moi, je suis quelqu’un de très fidèle et loyal. J’ai juste envie d’être heureux dans un club ambitieux. J’ai toujours repoussé les propositions car je suis amoureux du projet, du club, des gens de La Louvière. Je me sens chez moi. Pourquoi aurais-je envie de bouger ?"

Vous vous souvenez de votre premier contact avec le club ?

"C’était un vendredi et je venais de commander des frites... (...)