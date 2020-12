Depuis le tirage au sort et l’annonce de son adversaire l’Antwerp en 16es de finale de la Coupe de Belgique, la RAAL se réjouissait d’avoir enfin avoir une affiche ! Et quelle affiche : le tenant du titre, le matricule 1, l’une des meilleures équipes de Belgique et dans un stade que les Loups s’impatientaient de fouler.

Sauf que la crise sanitaire et les dernières mesures du comité de concertation viennent un peu tout bouleverser puisque la reprise pour le monde amateur ne devrait pas s’effectuer avant la mi-janvier alors que le match était prévu le 10/01. L’annonce de la Pro League indiquant prendre contact avec les clubs amateurs (avec possibilité de dédommagement si forfait) encore en lice n’augure rien de bon...

"Ca sent mauvais pour la Coupe", lance Frédéric Taquin. "Même si je pense qu’il est toujours possible de trouver une solution et de fixer une nouvelle date. Mais le club a déjà été contacté. C’est donc en réflexion. Et puis, qu’est-ce qu’on aurait à dire ?"