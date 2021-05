On avait quitté Frédéric Taquin fin mars pour nous présenter les quatre premières recrues de la RAAL. Depuis un mois, trois nouveaux noms sont venus rythmer l’actu des Loups.

Si le sort d’Alexis Calant ("on est toujours en discussions") n’est pas encore scellé, l’équipe commence à prendre forme. "Elle est composée à 95 %. On laisse la porte ouverte à une bonne opportunité", précise Taquin qui nous présente les trois dernières arrivées. "Nous, on aime les morts de faim qui, pour des détails, ont envie de rebondir après s’être approchés d’une carrière pro comme des Azevedo, Franco, Vanhecke, Denayer…"