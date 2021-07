La RAAL a repris les entraînements ce lundi. Deux séances sont prévues ces mardi et mercredi avant un départ en stage de vendredi à dimanche. Une rencontre amicale est aussi programmée au Tivoli samedi à 16h face à Onhaye. L’occasion de relancer la machine et de jeter les bases de la future saison pour Frédéric Taquin et son staff.

Frédéric, content de retrouver les joueurs ?

"La pré-reprise de 15 jours au mois de juin avait fait du bien, permis de reprendre ses repères techniques et physiques. Ce lundi, j’étais content de retrouver mes joueurs pour sept semaines de préparation."

Sept semaines et non six comme c’est le cas habituellement…